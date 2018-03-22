Иваново: 17-летний подросток убил сверстника из-за ссоры в соцсетях

Появились подробности уголовного дела.

В Иваново закончился суд над 17-летним подростком, который убил сверстника из-за ссоры в социальных сетях.

Следствием было установлено, что 2 октября 2017 года подсудимый с друзьями пришел на ранее назначенную встречу с потерпевшим, который также пришел не один.

Между подростками завязалась словесная ссора, причиной которой послужили нелицеприятные высказывания подсудимого в социальных сетях в отношении потерпевшего и его друзей. СУ СК РФ по Ивановской области

Ссора между двумя группами подростков переросла в драку, в ходе которой подсудимый нанес удар в грудь ножом-бабочкой своему оппоненту. После этого подросток скрылся, выбросив по дороге нож в кусты.

Приговором суда 17-летнему жителю Иваново назначено 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, суд назначил выплатить 1,8 миллион рублей родителям убитого парня.