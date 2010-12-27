Иван Ургант показал архивный снимок бабушки в день ее 89-летия

Поклонники желают Нине Ургант жить как можно дольше на радость близким.

Иван Ургант редко делится с поклонниками фотографиями своей семьи. Даже фото своих трех дочерей - Нины, Эрики и Валерии он публикует только раз в году, в дни рождения девочек, семейные кадры мелькают еще реже. Но в 89 день рождения любимой бабушки Иван Ургант выложил фото из семейного архива.

Народной артистке РСФСР Нине Ургант 4 сентября исполнилось 89 лет, на архивном снимке она еще совсем юная девушка. После войны и окончания школы Нина Ургант поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Там она училась с 1948 по 1953 год. После обучения играла в Академическом театре имени Ф.Волкова в Ярославле, с 1954 года стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, с 1962 года перешла в Александринский театр. Первая большая роль в кино ей досталась в 1962 году, в мелодраме И.В. Таланкина "Вступление".

Фанаты Ивана Урганта искренне поздравили его бабушку с днем рождения.

Когда она поет в фильме "Белорусский вокзал", я всегда плачу. Живите дольше на радость близким! Подписчик Ивана Урганта

Ранее Баста представил эксклюзивный выпуск GazLive с Иваном Ургантом‍.

Фото: urgantcom/ Instagram