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Итальянский фрегат вошел в Черное море
Сегодня, 14:32
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Итальянский фрегат вошел в Черное море

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Virginio Fasan примет участие в военных учениях НАТО Sea Breeze.

Итальянский фрегат вошел в Черное море, Об этом сообщили российские представители Национального центра управления обороной. По информации от военнослужащих, речь идет о боевом корабле Вирджинио Фазан. В настоящее время силы ЧФ следят за действиями иностранцев в регионе.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря.

пресс-служба Центра

Напомним, что в акватории Черного моря силы Североатлантического военного альянса проводят боевые учения в рамках программы Sea Breeze - 2021. В них кроме стран-участниц НАТО также задействованы Киев и Тбилиси.

Корабли ЧФ провели учебные стрельбы в Чёрном море.

Фото: Pixabay.com

Теги: sea breeze, virginio fasan, вирджинио фазан, италия, нато, черное море
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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