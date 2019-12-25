Virginio Fasan примет участие в военных учениях НАТО Sea Breeze.

Итальянский фрегат вошел в Черное море, Об этом сообщили российские представители Национального центра управления обороной. По информации от военнослужащих, речь идет о боевом корабле Вирджинио Фазан. В настоящее время силы ЧФ следят за действиями иностранцев в регионе.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря. пресс-служба Центра

Напомним, что в акватории Черного моря силы Североатлантического военного альянса проводят боевые учения в рамках программы Sea Breeze - 2021. В них кроме стран-участниц НАТО также задействованы Киев и Тбилиси.

Корабли ЧФ провели учебные стрельбы в Чёрном море.

Фото: Pixabay.com