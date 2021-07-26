Джорджа Мелони рассказала о визите в Киев в 2023 году.

Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине. Соответствующей информацией с журналистами поделилась премьер-министр страны Джорджа Мелони, которая выступила на пресс-конференции с местными журналистами. Они пояснила, что власти готовы поддержать любые усилия, которые направлены на урегулирование регионального кризиса. В частности, в скором времени глава правительства планирует совершить рабочий визит в Киев. Поезда ориентировочно запланирована на февраль 2023 года. Это произойдет до начала первой годовщины проведения специальной военной операции.

Необходимы сигналы с обеих сторон. Сегодня нет значительных сигналов <...>, но я была рада во время разговора с Зеленским услышать, что у него есть намерение предпринять инициативы в этом направлении. Италия готова выступить гарантом. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Премьер Италии убеждена в необходимости добиться цели 2% ВВП на оборону.

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