Италия откроет границы 3 июня

Также с 3 июня гражданам разрешат свободно перемещаться по Италии.

Италия откроет границы на въезд и выезд в другие страны 3 июня. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Решение об открытии границ будет одним из самых серьёзных ослаблений ограничительных мер, введённых в стране.

Также с 3 июня гражданам разрешат свободно перемещаться по Италии. В регионах власти просили ускорить снятие ограничений, но против выступал премьер-министр страны Джузеппе Конте. Он считает, что ослаблять карантинные мер следует постепенно, чтобы не допустить второй волны пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Италия ослабляет карантин и разрешает поездки по стране.

Видео: YouTube / The New Yorker