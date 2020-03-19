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Италия обогнала Китай по числу смертей от коронавируса

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Общее число случаев заражения составило 223 тысячи.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что в Италии  умерло от коронавируса 3405 человек, а в Китае 3245 человека. Более того, за минувшие сутки в европейской стране заразились коронавирусом 4480 человек и скончалось 427 больных.

Согласно последним данным, в мире от коронавирусной инфекции погибло 9358 человек. А заразилось вирусом  223 тысячи.

Ранее мы сообщали о том, что ученые рассказали о пищеварительных симптомах нового коронавируса.

Теги: коронавирус, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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