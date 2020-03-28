Италия уже заблокировала решение саммита ЕС по борьбе с коронавирусом.

Италия может выйти из Евросоюза. К этому может привести финансовая и медицинская блокада со стороны Европы и пандемия коронавируса. Такое мнение высказал шеф-редактор аналитической редакции REGNUM Юрий Баранчик.

Он обосновал прогноз тем, что Италия уже заблокировала решение саммита ЕС по борьбе с коронавирусом. А из-за того, что в союзе решения принимают консенсусно, то Италия может броковать работу ЕС.

Италия, Испания и Франция и ещё шесть стран предлагают создать общий фонд для борьбы с пандемией.

Но страны-доноры ЕС во главе с Германией выступают против. Они считают, что каждая страна должна самостоятельно решать финансовую проблему из-за пандемии.

Ранее швейцарцев возмутила статья о "бесполезности" российской помощи Италии.