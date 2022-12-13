За белорусскими коллегами наблюдали и российские Су-27.

Истребители НАТО взяли на сопровождение ИЛ-76МД белорусских ВВС. Инцидент зафиксирован еще 27 января, когда проводились совместные военные маневры и летно-тактические учения авиационных подразделений Союзного государства над нейтральными водами Балтийского моря. Известно, что западные боевые самолеты контролировали работу военно-транспортного ИЛ-76МД. Уточняется, что самолет вылетел с аэродрома в Мачулищах и полетел в сторону города Чкаловска, расположенного в Калининградской области РФ. Белорусский борт сопровождали два российских экипажа на самолетах Су-27.

…К ним присоединилась компания НАТОвских истребителей: F-16 (скорее всего, польский), Rafale (французский) и F/A-18 (финский). пост в соцсетях

Видео с инцидентом было снято из кабины российского самолета Су-27. Ранее Рамзан Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО.

Фото и видео: Telegram / ОтВинта | Авиация Беларуси