События в Суоми стали предвестием трагедии "зимней" советско-финской войны, считает эксперт.

Историк рассказал о финской "традиции индивидуального террора" в начале XX века. Об этом в специальном материале газеты "АиФ-Петербург" заявил директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев. Он обратил внимание, что "традиции" политических активистов в прошлом веке были своеобразные – например, после убийства российского генерал-губернатора Николая Бобрикова в Хельсинки застрелившего его чиновника Эйгена Шаумана признали "настоящим национальным героем", рассказал историк.

Кроме того, радикалы из Финляндии проводили "освободительные" походы в советскую Карелию, до середины 1920-х годов поддерживали белогвардейские террористические группы. Они базировались на советско-финской границе и периодически совершали рейды в Петроград.

Историк напомнил, что в финском обществе пользовались популярностью идеи "Великой Финляндии", которые разделяли правые радикалы, тесно связанные с военными кругами.

Ситуация в Суоми стала предвестием трагедии "зимней" советско-финской войны 1939-1940 годов, считает эксперт.

К сожалению, именно эти события постепенно привели к утвердившемуся в советском руководстве мнению, что в грядущей большой войне Финляндия, вопреки ее официальным декларациям, не останется нейтральной, и с этой стороны городу на Неве грозит серьезная опасность директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев

Россияне назвали самые желанные страны после открытия границ – в их числе есть и Финляндия. Около 68% заявили, что открытие границ скажется на их планах.

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