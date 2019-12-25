Около 68% заявили, что открытие границ скажется на их планах.

Россияне назвали самые желанные страны после открытия границ. Опрос устроил сервис "Яндекс.Путешествия". О его результатах пишет издание РБК.

Примерно 60% респондентов заявили, что ждут открытия границ с другими странами уже в 2020-м году. В опросе приняло участие 10 тысяч человек.

Больше всего россиян, участвовавших в опросе, заявили, что больше всего ждут возможности поехать в Турцию — за данный вариант проголосовало 14%. Также по 8% набрали Италия, Испания и Таиланд. На пятом месте оказался Египет — с 5%. Столько же голосов набрали Германия, Финляндия и Черногория.

Около 68% заявили, что открытие границ скажется на их планах - 45% россиян поедут в другие страны, если ситуация улучшится. Если риск заразиться коронавирусом сохранится, то на поездку решатся 9%.

Ранее Петербург стал самым популярным туристическим направлением на 23 февраля и 8 марта.

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