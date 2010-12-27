Историк Соколов собирается написать исповедь

Уже написаны первые 53 страницы.

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что 6 декабря он смог попасть к своему подзащитному.

"Свидания с защитником проходят один раз в неделю, в условиях не позволяющих осуществлять защиту в полном объеме и в присутствии посторонних лиц", – отметил адвокат.

Почуев рассказал, что состояние Соколова удовлетворительное. Его подзащитный лишь просит обеспечить его ручкой и бумагой для написания труда.

"Он находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой - исповедью. Написаны первые 53 страницы", написал адвокат.

В данный момент решается вопрос о сроке проведения судебно-медицинской экспертизы. Этапы производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы осуществляются не позднее 30 дней со дня начала стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее Piter.TV сообщал, что адвокат Олега Соколова сообщил о переводе подсудимого в психиатрическую клинику.

Фото: Piter.TV