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Источник: в ЛНР нашли схрон с иностранным вооружением для диверсий

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Силовики ликвидировали арсенал на месте обнаружения.

Источник "РИА Новостей" рассказал о том, что силовые структуры (органы безопасности и МВД) Луганской народной республики нашли схрон с иностранным вооружением и боеприпасами для совершения антироссийских диверсий. Предположительно, этот арсенал мог использоваться диверсионно-разведывательными группами Украины на территории ЛНР, которая перешла под контроль России. Эксперт пояснил, что в тайнике оперативники обнаружили гранатометы шведско-британского и польского изготовления, а также мины и взрыватели к ним, патроны в различных калибрах зарубежного производства.

Часть оружия была изъята. Вооружение, не подлежащие изъятию, уничтожено на месте обнаружения схрона.

источник агентства

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, диверсия, лнр, схрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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