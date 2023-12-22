Источник рассказал, кого пытаются вербовать поставщики наркотиков

Эксперт рассказал о преступной схеме, которую продвигают жители Прибалтики.

Эстонские представители, организовавшие канал контрабанды наркотиков на территорию Россию с помощью беспилотников, в настоящее время пытаются вербовать ветеранов специальной военной операции, владеющих управлением FPV-дронами. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал собственный источник в правоохранительных органах. Эксперт добавил, что полиция расследует инциденты и устанавливает личность всех ответственных лиц.

Самое интересное, что для этой работы эстонцы зачастую пытаются вербовать ветеранов СВО, которые на фронте были операторами дронов, предлагая им солидную зарплату. истоник новостного агентства

Дополнительно бывший боец частной военной группы "Вагнер", которого пытались завербовать летом прошлого года, отметил, что с ним связался старый знакомый из Эстонии. Иностранец предложил ему заработать на перевозке запрещенных веществ из Прибалтики в РФ. С этим мужчиной россиянин познакомился в тюрьме, где эстонец отбывал срок за контрабанду кокаина.

В Новой Ладоге задержали наркосбытчика.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости