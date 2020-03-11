22% водителей регулярно видят сны о том, как у них крадут автомобиль.

Исследование показало, какие кошмары снятся российским автовладельцам. Каждый пятый автомобилист видит сны, в котором угоняют его машину. Об этом "РИА Новостям" заявили представители компании "Delta Системы безопасности". Эксперты изучили мнение 1,1 тысяч опрошенных из 30 городов России.

Почти 58% водителей беспокоятся о безопасности собственного транспортного средства. Для 3,5% безопасность стала практически манией, так как страх преследует их постоянно. В случае пропажи машины, водители в первую очередь на работу эвакуаторщиков. В топ-три попали ответы пытался найти машину в другом месте, а также звонил друзьям и родственникам. Популярной реакцией на исчезновение машины становится ругань, плач, крики, а также употребление алкоголя.

Только 59% сталкивались с противоправными действиями злоумышленников. Чаще всего машины вскрывают (51%), затем по популярности следует прокол шин (23%), другие виды намеренной порчи занимают третью позицию рейтинга (37%). Еще у 14% россиян автомобили брали преступники ради короткой поездки.

Ранее назван наиболее популярный автомобиль у россиян.