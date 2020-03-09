Назван наиболее популярный автомобиль у россиян

Самой популярной модели в РФ насчитано 13,9 миллиона единиц.

Аналитики агенства "Автостат" назвали самые популярные автомобили у россиян. Всего в 2020 году в России зарегистрировано 44,5 миллиона легковых авто.

Первое место по количеству машин занимает Lada. Доля этих машин составляет 31,3% (13,9 миллиона единиц). На втором месте идет Toyota с 8,8% (3,9 миллиона единиц), а на третьей строчке расположился Hyundai с 5% (2,2 миллиона единиц).

В десятку самых популярных авто также попалиNissan и Kia (4,8%), Renault (4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%).

Видео: Youtube/LADA