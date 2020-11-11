  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:56
100
lesjasap
Код вставки плеера

Испанский гольфист попал в лунку с огромного расстояния рикошетом от воды

0 0

Джон Рам отличился точным ударом на турнире The Masters.

Испанский гольфист попал в лунку с огромного расстояния рикошетом от воды. Ролик опубликован на YouTube-канале The Masters. В СМИ уточнили, что событие произошло в рамках турнира. На пути у Джона Рама находился водоем. Однако спортсмену удалось так нанести удар, чтобы мяч отскочил от воды, преодолев препятствие.После этого мяч скатился по траве и залетел в лунку.

Напомним, что в июле 2020 года 26-летний Джон Рам впервые возглавил мировой рейтинг гольфистов.

Побег через подкоп из тюрьмы в Бразилии попал на видео.

Видео: Youtube/The Masters

 

Теги: the masters, гольф, джон рам, испания, рикошет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии