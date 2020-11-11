Джон Рам отличился точным ударом на турнире The Masters.

Испанский гольфист попал в лунку с огромного расстояния рикошетом от воды. Ролик опубликован на YouTube-канале The Masters. В СМИ уточнили, что событие произошло в рамках турнира. На пути у Джона Рама находился водоем. Однако спортсмену удалось так нанести удар, чтобы мяч отскочил от воды, преодолев препятствие.После этого мяч скатился по траве и залетел в лунку.

Напомним, что в июле 2020 года 26-летний Джон Рам впервые возглавил мировой рейтинг гольфистов.

Побег через подкоп из тюрьмы в Бразилии попал на видео.

Видео: Youtube/The Masters