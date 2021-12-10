Матч с "Атлантой" закончился со счетом 3:2.

Испанский "Вильярреал" стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Встреча с итальянским футбольным клубом "Атланта" состоялась вечером 9 декабря. Ранее ее пришлось переносить за день из-за сильного снегопада в регионе. Матч завершился с результатом 3:2.

В составе команды победителей голы забили на 3 и 51, 42 минутах спортсмены Арно Груневелд (реализовал дубль) и Этьен Капу. Со стороны хозяев отличились на 71 и 80 минутах Руслан Малиновский и Дуван Сапата. Российский полузащитник из "Аталанты" Алексей Миранчук на футбольное поле не выходил.

Таким образом "Вильярреал" с 10 очками остался на втором месте в рейтинге группы F . Испанцы стали 16-м клубом - участником плей-офф ЛЧ. "Аталанта" с 6 очками стала третьей. Команда выступит в Лиге Европы. Жеребьевка 1/8 финала турнира запланирована на 14 часов по московскому времени 13 декабря.

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Фото и видео: YouTube / Highlights Football 27