Испания ввела санитарный контроль по COVID-19 для прибывающих из КНР

Каролина Дариас рассказала о том, что туристы обязаны будут предоставить властям Испании.

Испания ввела санитарный контроль по COVID-19 для прибывающих из Китая. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами рассказала министр по вопросам здравоохранения Каролина Дариас. Специалист пояснила, что путешественники, которые въезжают на территорию европейского государства из КНР, будут обязаны предоставлять властям отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или подтверждение о прохождении полной вакцинации против коронавируса.

На национальном уровне мы собираемся ввести контроль в аэропортах, требуя, чтобы путешественники, прибывающие из Китая, имели отрицательный теста на COVID-19 или полную вакцинацию. Каролина Дариас, глава Минздрава Испании

Напомним, что с начала декабря 2022 года власти Китая постепенно оптимизируют и ослабляют ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет являлись одними из самых жестких в мире.

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias