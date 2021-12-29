Через несколько дней в Черное море отправится Blas de Lezo.

Испания ускорила отправку своего фрегата в Черное море с миссией НАТО. Об этом журналистам рассказала местный министр обороны Маргарита Роблес. По данным руководителя профильного ведомства, речь идет о боевом корабле Blas de Lezo, который отправится в акваторию Черного моря в рамках натовской миссии. Экипаж выйдет на операцию через 3 или 4 дня.

Испания серьезный союзник, у Испании сейчас развернуты в Латвии более 350 человек. Два дня назад вышел корабль, который был включен в состав флота кораблей в Средиземном море и Черном море. Маргарита Роблес, министр обороны Испании

Сейчас Мадрид также оценивает возможность размещения собственной боевой авиации на территории Болгарии. При этом позиция Испании как участника Североатлантического военного альянса аналогична США. Страна поддерживает суверенитет Украины и предлагает решать конфликты по деэскалации в регионе дипломатическими методами.

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