Испанцы вышли протестовать с кастрюлями за снятие карантина

Жители Мадрида устали от введенного карантина из-за коронавируса.

В Испании местные жители вышли на улицы в знак протеста из-за карантина против коронавируса. Протестующие призывают снять введенные правительством ограничения. Ради этого в Мадриде население вышло с кухонными приборами, по которым они агрессивно стучали половниками и ложками. Они считают, что глава кабмина Педро Санчес должен пойти им не уступки. Очевидцы смогли записать на видео акцию протеста. На кадрах видно, что многие шествующие надели на себя испанский флаг в виде плащей.

По данным местных журналистов, на улицы города в знак протеста вышли несколько сотен человек. Они прошлись по улице Нуньес де Бальбоа. На ней живет наибольшее количество избирателей правой народной партии, а также крайне правой VOX.

Напомним, что к 17 апреля власти Испании заявили, что в мае 2020 года стране представят концепцию безусловного базового дохода. На данный момент размер подобного пособия еще не установлен. Предварительно считается, что речь идет о сумме в 500 евро. Инициатива распространится на всех граждан Испании.

В Испании зафиксировано 230 698 случаев инфицирования COVID-19. Эксперты считают, что страна занимает пятое место в рейтинге зараженности населения коронавирусом. От данной инфекции в Испании погибли 27 563 пациента. Еще 146,4 тысяч человек смогли вылечиться.

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Видео: Youtube/ La Vanguardia