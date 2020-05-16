Италия возобновит свободное перемещение с ЕС с 3 июня

Италии входит в число европейских стран наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Италия планирует открыть границы для свободного перемещения граждан Европейского союза. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте, пишет ТАСС.

Граждане ЕС смогут въезжать в Италию с 3 июня. Внутри самой страны разрешат перемещаться с 18 мая до 3 июня только по ряд причин. К ним относят рабочую командировку, состояние здоровья и экстренные ситуации. На основе этого периода власти проведут анализ о дальнейшем снятии ограничений.

Италии входит в число европейских стран наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. За время вспышки COVID-19 заразились почти 225 тысяч, скончались 32 тысячи человек.

Видео: YouTube / Al Jazeera English