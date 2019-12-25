Искусство против болезней: галерея "Краски жизни" проводит конкурс

Конкурс эскизов «Фредди Меркьюри» проводят ценители искусства из Петербурга.

Организаторами творческого состязания с призовым фондом в 100 тысяч рублей выступают Художественная галерея и Фонд поддержки искусства "Краски жизни" совместно с Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. "Мы считаем, что синтез изобразительного искусства и общественных пространств поможет привлечь внимание к проблеме распространения инфекционных заболеваний и поддержки людей с положительным ВИЧ-статусом", – говорится на официальной странице конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются петербуржцы и жители Ленобласти не моложе 18 лет. Победителю предоставят возможность украсить росписью внутреннюю стену Санкт-Петербургского Центра СПИД.

Напомним, что в 1987 году Центр функционировал в виде консультативно-диспансерного кабинета на базе городской инфекционной больницы №30 им. С. П. Боткина. Статус городского центра для помощи ВИЧ-положительным он приобрел в 1989 году, и только в 1998 году получил самостоятельное помещение. Сегодня это современное учреждение с собственным стационаром, оказывающее комплексную медицинскую помощь пациентам, включая диагностику и специфическое лечение.

Галерея "Краски жизни" была открыта в 2018 году и представляет собой выставочное пространство площадью более 150 кв. м. Помимо выставок современных российских и зарубежных авторов занимается культурно-просветительской и социально-значимой деятельностью.

Прием заявок на конкурс эскизов "Фредди Меркьюри" ведется до 20 июля 2020 года включительно. После полной реализации проекта победитель также получит грант в размере 100 тысяч рублей.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: http://kraski-zhizni-spb.ru/news/konkurs-jeskizov-freddi-merkjuri/

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