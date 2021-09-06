ИИ изучил предполагаемые черновики Бетховена.

Программист из Технического университета EPFL Флориан Коломбо работал над программой, в основе которой лежало машинной обучение. В результате искусственный интеллект дописал 10-ю симфонию Бетховена, которую композиторв он не закончил. Премьера была продемонстрирована в клипе BeethovANN Symphony 10.1.

Участниками события стали французский дирижер Гийом Берни и Nexus Orchestra.

Даже мы не знаем, как это будет выглядеть, — рассказал "Франс-Пресс" Берни.

Окончательную версию симфонии искусственный интеллект представил после того, как нейросеть изучила предполагаемые черновики Бетховена.

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Видео: Youtube/CGTN Europe