  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:30
93
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Искусственный интеллект дописал 10-ю симфонию Бетховена

0 0

ИИ изучил предполагаемые черновики Бетховена.

Программист из Технического университета EPFL Флориан Коломбо работал над программой, в основе которой лежало машинной обучение. В результате искусственный интеллект дописал 10-ю симфонию Бетховена, которую композиторв он не закончил. Премьера была продемонстрирована в клипе BeethovANN Symphony 10.1.

Участниками события стали французский дирижер Гийом Берни и Nexus Orchestra.

Даже мы не знаем, как это будет выглядеть, — рассказал "Франс-Пресс" Берни.

Окончательную версию симфонии искусственный интеллект представил после того, как нейросеть изучила предполагаемые черновики Бетховена.

Ранее мы писали, что Джейсон Мамоа показал новый костюм Аквамена. 

Видео: Youtube/CGTN Europe

Теги: искусственный интеллект, симфония бетховена
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии