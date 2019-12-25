О фальсификациях на выборах говорит и реакция властей на мирные протесты.

Ирландия и Канада отказываются признать итоги выборов в Белоруссии.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter сообщил, что не признаёт результаты выборов в Белоруссии, которые объявил ЦИК Республики. Также, по его словам, Канада осуждает репрессии против мирных протестующих в Белоруссии.

С таким же заявлением выступил глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

Результат выборов не был легитимным, о чем свидетельствуют запугивания и задержания как до, так и после выборов. Саймон Ковени, глава МИД Ирландии

По его словам, о фальсификациях на выборах говорит и реакция властей на мирные протесты по всей стране. Поэтому Ирландия не считает, что прошедшие выборы стали отражением демократической воли белорусского народа.

Ранее Великобритания не признала результаты выборов президента Белоруссии.