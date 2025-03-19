В Ингушетии задержан пособник террористов за помощь боевикам, нападавших на правоохранителей

Ирина Волк объяснила, что местный житель помогал боевикам скрываться от следствия, передавал им продукты питания и предоставлял транспортные услуги.

На территории Ингушетии российские правоохранительные органы задержали пособника террористов. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что операция проводилась при содействии ФСБ России. Местный житель подозревается в содействии участникам международной террористической организации. Согласно предварительным сведениям от полиции, мужчина в апреле 2023 года добровольно оказывал содействие участникам международной террористической организации "Исламское Государство"*, запрещенной на территории Российской Федерации. В своем доме он укрывал злоумышленников, которые разыскивались за вооруженное нападение на сотрудников полиции в Ингушетии, а также Северной Осетии-Алании. Дополнительно фигурант расследования предоставлял боевикам продукты и оказывал транспортные услуги.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 33 и 208 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа