В арендуемой квартире на Фарфоровской нашли почти килограмм синтетики

Мужчина, который ранее был судим за аналогичное преступление, задержан.

Полиция задержала сожителей-наркодилеров, распространявших "синтетику" в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 марта у одной из квартир дома 7 корпус 1 по Фарфоровской улице задержаны 27-летний житель Приморского края и его 24-летняя сожительница. В арендуемой ими квартире было обнаружено и изъято 4 прозрачных полимерных пакета с веществом бежевого цвета, общей массой 806 граммов, полимерный контейнер с 296 свертками с неизвестным веществом, а также электронные весы и металлическая коробка с веществом зеленого цвета.

Согласно экспертизе, в одном из четырех пакетов находился синтетический наркотик. Содержимое остальных пакетов и свертков будет исследовано в ходе дальнейших экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Мужчина, который ранее был судим за аналогичное преступление, задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении его сожительницы.

Ранее в Ленобласти нашли тайник с 1,5 кг наркотиков.

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