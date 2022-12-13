Иранские автомобили проходят сертификацию в РФ

Ранее посол РФ в Тегеране Алексей Дедов заявил, что до конца марта Iran Khodro планирует экспортировать в Россию 2 000 автомобилей, а Saipa ведет переговоры о ещё большей поставке.

Сразу два крупнейших иранских автопроизводителя, Saipa и Iran Khodro, заинтересованы в поставках автомобилей на российский рынок, но прежде им необходимо пройти сертификацию. Об этом рассказало издание 110km.

Ранее посол РФ в Тегеране Алексей Дедов заявил, что до конца марта Iran Khodro планирует экспортировать в Россию 2 000 автомобилей, а Saipa ведет переговоры о ещё большей поставке. Спустя несколько дней Минпромторг усомнился в реальности этих планов, отметив, что иранские автомобили у нас в стране пока не сертифицированы и таких запросов в ведомство не поступало.

Официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф заявил РИА Новости, что автомобили обеих компаний сейчас проходят сертификацию в РФ. Затем господин Галибаф уточнил, что "Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей, машины будут поставляться и на российский рынок".

Ранее на Piter.tv: В России цены на новые и подержанные автомобили почти сравнялись.

Фото: Iran Khodro