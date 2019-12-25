Ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка "Сбербанка" превысил 522 млрд рублей

За полгода более тысячи семей в Северо-Западном регионе получили кредит.

Во вторник, 15 июля, в Северо-Западном банке Сбербанка подвели итоги первого полугодия 2020 по ипотечному кредитному портфелю. Он составил 522,6 млрд рублей. За год показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года на Северо-Западе выдали почти 37 тысяч жилищных кредитов на общую сумму более 85 млрд рублей. 17 тысяч из них было выдано в Петербурге. Объем ипотеки в общем кредитном портфеле Северо-Западного банка составил 58%.

Более 12 млрд рублей на жилищные кредиты было выдано в регионе по программе "Господдержка 2020", 8,1 млрд рублей из них — в Северной столице.



Также рост был зафиксирован и по кредитам по программе для семей с детьми. За полгода семьи получили 1 231 кредит, 641 кредит был выдан в Петербурге. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году.



Средняя сумма ипотечного кредита в Северо-Западном банке Сбербанка выросла на 10 % и составила 2,3 млн рублей, по Петербургу – 3 млн, рост составил 12%.

Кроме низких ставок и дистанционного оформления ипотеки, мы также предлагаем своим клиентам специальные акции. Так, по программе с господдержкой ипотеку можно взять под 6,1% годовых при условии электронной регистрации сделки, а с учетом скидки от застройщика – от 2,6% годовых в первые 2 года кредитования". рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо.

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Фото: Piter.TV