Расследование уголовного дела продолжается.

Инженер "Водоканала" Александр Самченко подозревается в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, начальник службы экомониторинга Управления охраны окружающей среды Роман Захлебаев и ведущий инженер филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александр Самченко, а также Душко и Цукур получали взятки от компаний, которые подписывали договоры водоотведения с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Деньги взымались якобы из-за оформления декларации и изменения информации о том, какое качество сточных вод в пользу организации. Полицейские установили, что Цукур, Душко и Самченко выполняли роли посредников при передаче взяток Захлебаеву. В отношении всех взяточников избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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