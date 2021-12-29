Инвестстратег предсказал падение доллара до 68 рублей к концу года

В ближайшие четыре месяца, считает он, можно будет увидеть отметку 70.

Инвестиционный стратег ВТБ "Мои Инвестиции" Алексей Михеев считает, что к концу года доллар упадет до 68 рублей. При этом он подчеркнул, что 2022 год для российской валюты начался сложно. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам инвестстратега, при благоприятном стечении обстоятельств отметку 70 можно будет увидеть уже в ближайшие четыре месяца. Михеев подчеркнул, что доллар ослабевает на международном рынке по отношению к основным мировым валютам. Это должно поддержать курс рубля.

Эксперт подчеркнул, что приток валютной выручки в Россию поддерживает рост цен на энергоносители и сырье. При этом реальная процентная ставка является одной из самых высоких в мире, поэтому возможен крупный приток капитала в облигации федерального займа в момент завершения цикла повышения ключевой ставки со стороны нерезидентов, сказал Михеев.

Он подчеркнул, что сейчас для рубля складывается благоприятная ситуация в том числе с точки зрения макроэкономики. Однако геополитика играет ключевую роль для российской валюты.

Ранее в Минфине заявили, что каждый четвертый регион испытывает дефицит бюджета.

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