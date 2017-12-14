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Интимное видео украинской рэп-звезды МС Анюты слили в сеть

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В сети появилось интимное видео украинской рэперши

В сети появилось видео с украинской рэп-звездой MC Анютой. Кадры этого видеоролика носят интимный характер. На них звезда предстаёт в черном платье перед веб-камерой, а позже обнажается.

Пользователи стали бурно обсуждать опубликованное видео. Кто-то осуждает Анну Морозову (настоящее имя), кто-то поддерживает.

Сама же героиня видео не стала отрицать этого и сказала, что никого не должно волновать, чем она занимается.

"Пацанчик, который это все слил, ты где?", - написала Аня на своём аккаунте в Twitter, обращаясь к тому человеку, кто загрузил видео в сеть.

"Надо бы альбом выпустить, наверное, в связи с волной хайпа", - рассуждает Анна.

МС Анюте недавно исполнилось 20 лет. Живет она в селе Петродолинское Одесской области. Анна Морозова  закончила лишь девять классов общеобразовательной школы. После чего пошла работать на завод, а затем продавщицей в продуктовый магазин. Известна широкой публике стала два года назад благодаря своим песням и видеоклипам.

Видео: YouTube / Pavel Lakyshev

Фото: Twitter / MC Анюта

Теги: mc анюта , рэп , украина
Категории: Лента новостей Мировые новости

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