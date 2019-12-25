На маршруте Москва – Санкт-Петербург обеспечено стабильное покрытие мобильным интернетом

Особое внимание в исследовании было уделено качеству мобильной связи на высокоскоростных поездах "Сапсан", двигающихся со скоростью до 250 км/ч.

Мобильный интернет стал доступен практически на всём протяжении Октябрьской железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Согласно результатам апрельского тестирования компании TelecomDaily, сегодня связь охватывает около 650 км маршрута. Для сравнения: чуть более года назад этот показатель не превышал 90%. Об этом сообщили "Известия".

Особое внимание в исследовании было уделено качеству мобильной связи на высокоскоростных поездах "Сапсан", двигающихся со скоростью до 250 км/ч. В этих условиях операторам приходится использовать специализированное оборудование внутри составов для стабильного соединения. По результатам замеров, пассажиры могут пользоваться скоростным мобильным интернетом в среднем в 93% времени в пути, а средняя скорость передачи данных на скачивание составляет 12,3 Мбит/с.

Голосовая связь охватывает сегодня 99% всего маршрута. Как отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, прежняя фраза "Я в Сапсане, может быть, будет плохо слышно" постепенно уходит в прошлое.

Генеральный директор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов отметил, что обеспечение железнодорожных маршрутов устойчивой мобильной связью обсуждается давно, и решение реализовано пока далеко не везде. По его словам, модернизация сетевой инфраструктуры по-прежнему актуальна более чем для половины протяжённости железных дорог в России.

В Петербурге за первый квартал 2025 года поезда "Ласточка" перевезли более 5 млн пассажиров.

Фото: Piter.tv