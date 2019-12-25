Интенсивность ливня в Пушкинском районе почти в 6 раз превысила расчетное значение

Под обширный грозовой фронт попали южные районы города.

Вечером во вторник, 16 июля, на южные районы города обрушились осадки различной интенсивности. Больше всех посрадал Пушкинский район, сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Так, интенсивность осадков на некоторых участков была почти в 6 раз больше расчетной. На Пулковском шоссе объем выпавших осадков составил 43 мм. Системы канализации расчитаны на другие условия. В течение часа около 30 автомобилистов и местных жителей оставили заявки в ведомстве.

Из-за сильных дождей подтопило улицы и дороги, где-то произошли ДТП.

Напомним, что тоннель в сторону "Экспофорума" затопило.

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