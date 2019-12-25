Интенсивность ливня в Пушкинском районе почти в 6 раз превысила расчетное значение

Вечером во вторник, 16 июля, на южные районы города обрушились осадки различной интенсивности. Больше всех посрадал Пушкинский район, сообщили в пресс-службе "Водоканала".
Так, интенсивность осадков на некоторых участков была почти в 6 раз больше расчетной. На Пулковском шоссе объем выпавших осадков составил 43 мм. Системы канализации расчитаны на другие условия. В течение часа около 30 автомобилистов и местных жителей оставили заявки в ведомстве.
Из-за сильных дождей подтопило улицы и дороги, где-то произошли ДТП.
Напомним, что тоннель в сторону "Экспофорума" затопило.
Фото: pixabay
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