Лидера "Возрождения" Александра Чухлебова выдвинули на пост президента

Чухлебов представил предвыборную программу.

24 декабря в Санкт-Петербурге инициативная группа одобрила решение Александра Чухлебова, являющегося лидером общественного движения "Возрождение", выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ в 2018 году, сообщает "Политэксперт".

Чухлебову отдали 540 голосов, а сам кандидат заявил, что планирует отнести документы в Центральную избирательную комиссию РФ 26 декабря.

Также в минувшее воскресенье в ЦИК свои документы подали самовыдвиженцы Алексей Навальный, Сергей Полонский и Олег Лурье. Стоит отметить, что все трое кандидатов ждут решения от комиссии о том, смогут ли они избираться, имея судимость.

Александр Чухлебов в своем предвыборном обещании заявил, что хочет развивать промышленность. По мнению кандидата, это станет отправной точкой для развития регионов. При этом он обещает сделать Санкт-Петербург столицей России.

Ранее Piter.tv писал, что кандидат в президенты Чухлебов хочет перенести столицу и омолодить науку.

Видео: Youtube / Александр Чухлебов