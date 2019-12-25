Индекс самоизоляции в Петербурге рухнул до 1,8 балла

Домашний режим петербуржцами соблюдается слишком неохотно.

Во вторник, 12 мая, Петербург не смог похвастаться хорошими показателями по индексу самоизоляции. К 12.40 соответствующий сервис "Яндекса" показал лишь 1,8 балла, а это значит, что на улице разом зафиксировано слишком много людей.

Стремительно снижаться индекс начал уже в 8.00: в это время показатель остановился на отметке в 2,9 балла, что приблизило город к опасной оранжевой зоне. Далее с каждым часом индекс все больше снижался, пока не опустился в красную зону: режим самоизоляции в Петербурге практически не соблюдается.

Немногим лучше ситуация в Ленобласти: такие же плохие показатели из красной зоны показывают Сосновый бор (1,5 балла) и Гатчина (1,7 балла). Ближе всех хотя бы к относительно безопасной "тройке" держится Мурино.

Тем временем, в Петербурге выявили 339 новых случаев коронавируса.

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