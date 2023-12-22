Имущество "Метростроя" продали на торгах почти за 1 млрд рублей

На продажу было выставлено три лота – офисное здание, спортивный комплекс и производственно-складской комплекс.

Российский аукционный дом (РАД) обнародовал результаты торгов, проведенных в рамках процедуры банкротства ОАО "Метрострой". На продажу было выставлено три лота – офисное здание, спортивный комплекс и производственно-складской комплекс в Петербурге. Торги прошли на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Общая стоимость продажи трех лотов составила 942,45 млн рублей. Во всех трех случаях победителем стало АО "Метрострой Северной Столицы".

Производственно-складской комплекс площадью 6 тыс. кв. м рядом со станцией метро "Рыбацкое" был продан по цене, превышающей начальную в 1,2 раза, за 328,75 млн рублей. Офисное здание площадью 434,2 кв. м возле метро "Пушкинская" было продано в 2,2 раза дороже начальной цены за 132 млн рублей. Спортивный комплекс площадью 14,6 тыс. кв.м у станции "Чкаловская" был продан за 481,7 млн рублей.

Все объекты находятся в отличном состоянии и готовы к использованию для нового производства, офисов или спортивной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что участок площадью 220 га продают под Петербургом.

Фото: РАД