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Иммунотерапия помогла избавиться от раковой опухоли
Сегодня, 13:38
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Иммунотерапия помогла избавиться от раковой опухоли

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В среднем жизнь среди больных раком увеличилась на 17,6 месяца.

Ученые из Великобритании смогли при помощи иммунотерапевтических препаратов разрушить онкологию на термальной стадии, пишет The Guardian.

Терапия была создана в Институте исследования рака (ICR), а лечение протестировали в клинике Royal Marsden. Описывается случай 77-летнего пациента с раковой опухолью. Через несколько лет после терапии раковая опухоль исчезла. Мужчина со своей супругой даже смог отправиться в круиз.

Учёные использовали комбинацию препаратов ниволумаба и ипилимумаба. Лечение показало свою эффективность при опухолях почек, кожи и кишечника.

Отмечается, что средний результат продления жизни среди больных раком составил 17,6 месяца.

Ранее мы писали, что ученые нашли бактерии, которые способны за три дня съесть гвоздь. 

Фото: pixabay 

Теги: иммунотерапия, раковая опухоль
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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