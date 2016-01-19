Иммунотерапия помогла избавиться от раковой опухоли

Ученые из Великобритании смогли при помощи иммунотерапевтических препаратов разрушить онкологию на термальной стадии, пишет The Guardian.
Терапия была создана в Институте исследования рака (ICR), а лечение протестировали в клинике Royal Marsden. Описывается случай 77-летнего пациента с раковой опухолью. Через несколько лет после терапии раковая опухоль исчезла. Мужчина со своей супругой даже смог отправиться в круиз.
Учёные использовали комбинацию препаратов ниволумаба и ипилимумаба. Лечение показало свою эффективность при опухолях почек, кожи и кишечника.
Отмечается, что средний результат продления жизни среди больных раком составил 17,6 месяца.
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Фото: pixabay
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