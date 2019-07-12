Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Эксперт по особо опасным инфекциям рекомендовал выздоровевшим от COVID-19 пациентам заниматься специальной дыхательной практикой.
У каждого человека надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. Мы видим повреждение центральной нервной системы, это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения
Владислав Жемчугов, иммунолог
Эксперт напомнил, что у многих переболевших инфекцией наблюдается нарушение дыхания, связано с повреждением легких. Отрегулировать снабжение организма кислородом можно за счет адаптированной дыхательной гимнастики.
Названо условие повторного заболевания коронавирусом.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все