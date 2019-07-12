Дыхательная гимнастика поможет насытить организм кислородом.

Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Эксперт по особо опасным инфекциям рекомендовал выздоровевшим от COVID-19 пациентам заниматься специальной дыхательной практикой.

У каждого человека надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. Мы видим повреждение центральной нервной системы, это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения Владислав Жемчугов, иммунолог

Эксперт напомнил, что у многих переболевших инфекцией наблюдается нарушение дыхания, связано с повреждением легких. Отрегулировать снабжение организма кислородом можно за счет адаптированной дыхательной гимнастики.

Названо условие повторного заболевания коронавирусом.

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