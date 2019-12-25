Украинский депутат рассказал, что спасет страну от разрушения.

Депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинского президента Владимира Зеленского уйти в отставку с поста главы государства. По мнению представителя политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), лидер страны является виновным в том, что се час творится с Украиной, а также в обострении обстановки на Донбассе. Спикер призвал Зеленского сложить свои должностные полномочия.

Ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сейчас человеческие жизни, ты тот, кто привел мою страну к войне. Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, уйти в отставку. Илья Кива, депутат ОПЗЖ

Эксперт предложил в качестве меры по урегулированию конфликта сформировать группу переговорщиков, которые смогут остановить войну и сохранить тим тысячи жизней украинцев. Кива добавил, что в противном случае существует угроза потеря государственности. При этом возможность стране сохраниться и возродиться, по мнению депутата, даст только отставка Зеленского и переговоры.

Страны НАТО решили привести в действие оборонный план.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)



