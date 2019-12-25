Илон Маск раскритиковал решение Трампа приостановить выдачу рабочих виз

Бизнесмен в Twitter выразил свое неодобрение решением Белого дома.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал решение Дональда Трампа приостановить выдачу рабочих виз. В собственном Twitter-аккаунте бизнесмен заявил, что не согласен с данным постановлением Белого дома.

Совершенно не согласен с данной мерой... Визовая реформа имеет смысл, но эта слишком масштабна Илон Маск, американский предприниматель

Напомним, что Вашингтон ограничил выдачу рабочих виз до конца 2020 года. Указ подписан Дональдом Трампом. Политик заявил, что такое решение многих людей сделает счастливыми. В понедельник 22 июня подписан документ, который временно запрещает иммиграцию в Америку из-за последствий пандемии коронавируса. Отказ от иммигрантов позволит укрепить экономику страны и местных работников.Данная мера также поможет уменьшить нагрузку на сферу здравоохранения.

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