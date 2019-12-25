Илон Маск представил плавучую платформу для ступеней ракет-носителей Falcon

Бизнесмен показал в Twitter ролик про A Shortfall of Gravitas.

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск представил необитаемую плавучую посадочную платформу для ступеней ракет-носителей Falcon. Известно, что на данную площадку должны приземляться ракеты-носители после произведенных запусков корабля Dragon V2 на Международную космическую станцию.

Плавучая платформа получила название A Shortfall of Gravitas. После того, как на нее будет посажена ракета-носитель, компания сможет использовать Falcon 9 еще несколько раз повторно. Это сокращает расходы предприятия по отправке объектов в космическое пространство.

Состояние Джеффа Безоса выросло до рекордных 211 млрд долларов.

Фото и видео: Twitter/Elon Musk