Илон Маск назвал один из самых больших рисков для человечества

Бизнесмен призвал рожать детей.

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал падение рождаемости в мире одним из самых больших рисков для цивилизации. Такое мнение предприниматель высказал в рамках онлайн-мероприятия, организованного изданием The Wall Street Journal. Слова спикера прозвучали на фоне статистики по тенденции к отказу от деторождения из-за перенаселения и климатических изменений. Многие считают, что сейчас популяция людей растет якобы бесконтрольно. Маск считает, что на самом деле это совершенно не соответствует действительности.

Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова. Людей не хватает. Илон Маск, бизнесмен

Ранее финансовый конгломерат Morgan Stanley заявил о том, что все больше людей отказываются заводить детей. Они беспокоятся о том, что следующие поколения не смогут пережить последствия глобального потепления, а также грядущие экстремальные погодные явления и нехватку урожая.

Илон Маск выступил против финансовой поддержки США на покупку электромобилей.

Фото и видео: YouTube / Wall Street Journal