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ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане

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В сети опубликовано видео, как иномарка давит велотуристов.

Жуткое нападение на иностранных туристов произошло вечером 29 июля на одной из дорог Таджикистана.

Автомобиль "Деу Леганза" намеренно сбил группу велотуристов. После этого машина развернулась и стала давить на лежащих людей. Сообщается, что после этого из автомобиля вышли мужчины и стали добивать людей с помощью ножей и оружия. В результате нападения погибли два гражданина США, гражданин Нидерландов, гражданин Швейцарии. Еще два человека госпитализированы с травмами в больницу.

Вскоре правоохранителями был задержан автомобиль, а трое мужчин ликвидированы при задержании. ИГ*(запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за гибель иностранных туристов.

Видео: YouTube/Amateur video

Теги: жесть , напали на туристов в таджикистане , погибли 4 иностранных туриста , теракт
Категории: Лента новостей Происшествия Терроризм Мировые новости

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