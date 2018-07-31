ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане

Жуткое нападение на иностранных туристов произошло вечером 29 июля на одной из дорог Таджикистана.
Автомобиль "Деу Леганза" намеренно сбил группу велотуристов. После этого машина развернулась и стала давить на лежащих людей. Сообщается, что после этого из автомобиля вышли мужчины и стали добивать людей с помощью ножей и оружия. В результате нападения погибли два гражданина США, гражданин Нидерландов, гражданин Швейцарии. Еще два человека госпитализированы с травмами в больницу.
Вскоре правоохранителями был задержан автомобиль, а трое мужчин ликвидированы при задержании. ИГ*(запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за гибель иностранных туристов.
Видео: YouTube/Amateur video