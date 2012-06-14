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Хуснуллин: все четыре полосы Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока

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Вице-премьер РФ рассказал о проведенных работах на полуострове.

 Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник пояснил, что все мероприятия проводились меньше, чем три месяца. За этот период специалисты смогли демонтировать два поврежденных пролета и надвинули новые конструкции.Для первого пролета рабочие возвели временный мост, а со вторым работы провели всего за восемь часов. В общей сложности потребовалось 534 тонны металлоконструкций. При этом на дорожное покрытие ушло свыше 360 тонн асфальтобетона.

Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Первоначально власти намеревались полностью восстановить транспортное движение по мосту к 1 ноября.

Хуснуллин сообщил, что порядка 500 объектов строят в Крыму при поддержке правительства.

Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин

Теги: автомобильный мост, железная дорога, крым, крымский мост, марат хуснуллин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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