Хуснуллин: все четыре полосы Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока

Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник пояснил, что все мероприятия проводились меньше, чем три месяца. За этот период специалисты смогли демонтировать два поврежденных пролета и надвинули новые конструкции.Для первого пролета рабочие возвели временный мост, а со вторым работы провели всего за восемь часов. В общей сложности потребовалось 534 тонны металлоконструкций. При этом на дорожное покрытие ушло свыше 360 тонн асфальтобетона.
Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Первоначально власти намеревались полностью восстановить транспортное движение по мосту к 1 ноября.
Хуснуллин сообщил, что порядка 500 объектов строят в Крыму при поддержке правительства.
Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин
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