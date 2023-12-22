Хуситы подбили "британский" танкер с российской нефтью

Британия подтвердила готовность совершить "ответные меры".

Великобритания и ее международные союзники заявили о том, что "оставляет за собой право ответить" после того, как у берегов Йемена в акватории Красного мря загорелся нефтяной танкер. В социальных сетях американские военнослужащие подтвердили факт нападение хуситов на судно с названием "Марлин Луанда" в Аденском заливе. Известно, что корабль был сначала подстрелен, а затем и подожжен. Дополнительно повстанцы-хуситы рассказали о том, что их военно-морские силы провели операцию, связанную с прямым ударом по цели. Согласно сведениям о судоходстве, танкер пострадавший плавает под флагом Маршалловых островов. В результате экипажу танкера пришлось подать сигнал бедствия. Однако в настоящее время сведений о пострадавших нет. Известно, что другие корабли в зоне происшествия оперативно отреагировали на проблему и оказали помощь морякам. Также сырьевая группа Trafigura уведомила о том, что судно эксплуатировалось от ее имени.

Marlin Luanda поражен ракетой. На борту задействовано противопожарное оборудование для тушения и контроля пожара, возникшего в одном грузовом танке по правому борту. сотрудник Trafigura

В британском издании The Guardian установили, что подвергшийся ракетному удары танкер перевозил российские нефтепродукты. Этот груз был закуплен по цене, которая ниже предельной в соответствии с санкционным давлением от стран-членов "Большой семерки" (G7).

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости