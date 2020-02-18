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Худрук "Лицедеев" публично извинился перед сбитым мужчиной

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ДТП произошло днем 15 февраля.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что директор театра клоунады "Лицедеи" Виктор Соловьев, сбивший на днях человека, покаялся перед людьми. Соответствующее видео появилось в сети. Об этом сообщает 78.ru.

"Это со мной впервые. Я искренне сожалею о случившемся",

—отметил Соловьев.

Инцидент произошел в субботу, 15 февраля, на улице Коллонтай. Под колёса худрука "Лицедев"  попал мужчина, ремонтировавший свой автомобиль, припаркованный у проезжей части. Его с различными травмами госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге злоумышленник отобрал у прохожей зубные протезы.

Видео: t.me/kremlinprachka

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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