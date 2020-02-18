Худрук "Лицедеев" публично извинился перед сбитым мужчиной

ДТП произошло днем 15 февраля.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что директор театра клоунады "Лицедеи" Виктор Соловьев, сбивший на днях человека, покаялся перед людьми. Соответствующее видео появилось в сети. Об этом сообщает 78.ru.

"Это со мной впервые. Я искренне сожалею о случившемся", —отметил Соловьев.

Инцидент произошел в субботу, 15 февраля, на улице Коллонтай. Под колёса худрука "Лицедев" попал мужчина, ремонтировавший свой автомобиль, припаркованный у проезжей части. Его с различными травмами госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге злоумышленник отобрал у прохожей зубные протезы.

Видео: t.me/kremlinprachka