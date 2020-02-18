Худрук "Лицедеев" публично извинился перед сбитым мужчиной

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что директор театра клоунады "Лицедеи" Виктор Соловьев, сбивший на днях человека, покаялся перед людьми. Соответствующее видео появилось в сети. Об этом сообщает 78.ru.
"Это со мной впервые. Я искренне сожалею о случившемся",
—отметил Соловьев.
Инцидент произошел в субботу, 15 февраля, на улице Коллонтай. Под колёса худрука "Лицедев" попал мужчина, ремонтировавший свой автомобиль, припаркованный у проезжей части. Его с различными травмами госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге злоумышленник отобрал у прохожей зубные протезы.
Видео: t.me/kremlinprachka
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