Актер театра "Лицедеи" сбил мужчину в Петербурге

Предполагается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 15 февраля, стало известно, что накануне на улице Колонтай мужчина, ремонтировавший свой автомобиль, припаркованный у проезжей части, попал под колеса машины. Его с различными травмами госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно информации телеканала "РЕН ТВ", в момент наезда за рулем "BMV" находился артист театра "Лицедеи", Виктор Соловьев. Предполагается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент артиста задержали.

Ранее мы писали, что мужчина скончался после "лобового" ДТП под Тосно.

Фото: pexels