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Актер театра "Лицедеи" сбил мужчину в Петербурге
Сегодня, 13:04
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Arinablinova

Актер театра "Лицедеи" сбил мужчину в Петербурге

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Предполагается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 15 февраля, стало известно, что накануне на улице Колонтай мужчина, ремонтировавший свой автомобиль, припаркованный у проезжей части, попал под колеса машины. Его с различными травмами госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Согласно информации телеканала "РЕН ТВ", в момент наезда за рулем "BMV" находился артист театра "Лицедеи", Виктор Соловьев. Предполагается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. 

На данный момент артиста задержали.

Ранее мы писали, что мужчина скончался после "лобового" ДТП под Тосно.

Фото: pexels

 

Теги: дтп, лицедеи, сбили, соловьев
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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