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Мужчина скончался после "лобового" ДТП под Тосно
Сегодня, 22:50
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nadezhda_sib

Мужчина скончался после "лобового" ДТП под Тосно

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Еще трое человек пострадали.

Вечером в Тосненском районе произошло смертельное ДТП. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Вечером 14 февраля под Тосно столкнулись "Ниссан и Форд", они ехали в разных направлениях. В результате аварии "Форд" загорелся, водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель другого транспортного средства скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подозреваемый в убийстве дворник в центре Петербурга останется под стражей. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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