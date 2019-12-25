Мужчина скончался после "лобового" ДТП под Тосно

Еще трое человек пострадали.

Вечером в Тосненском районе произошло смертельное ДТП. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Вечером 14 февраля под Тосно столкнулись "Ниссан и Форд", они ехали в разных направлениях. В результате аварии "Форд" загорелся, водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель другого транспортного средства скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подозреваемый в убийстве дворник в центре Петербурга останется под стражей.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK