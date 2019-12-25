В Петербурге злоумышленник отобрал у прохожей зубные протезы

Также в похищенном пакете были деньги и банковские карты.

В Калининском районе Петербурга у местной жительницы украли пакет, в котором лежали дорогостоящие зубные протезы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около полуночи 17 февраля на Учительской улице. В пакете помимо протезов в пакете были деньги, банковские карты и ключи от квартиры.Общая сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.

Полиция разыскивает злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее у таксиста из Кудрово клиенты отобрали смартфон и деньги.

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