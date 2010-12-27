Хмельной адвокат из Петербурга выдумал теракт в Москве

Молодой петербуржец по телефону сообщил о "теракте" в Москве на улице Большой Тульской.

Вечером 25 августа 39-летний петербуржец позвонил со своего мобильного телефона в Городской мониторинговый центр "112" и сообщил о том, что в Москве на улице Большой Тульской готовится теракт. Мужчина был пьян.

Лжеминера задержали правоохранители. Позже он признался полицейским, что информацию о готовящемся теракте в Москве он выдумал. Имя подозреваемого полностью совпадает с именем президента Коллегии адвокатов "Невская".

Отмечается, что адвокаты являются спецсубъектами - лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам (статья 447 УПК РФ).